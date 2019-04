Machico aderiu ao Mês da Prevenção dos maus Tratos na Infância

No âmbito do Plano Local de Promoção e Protecção dos Direitos das Crianças de Machico, a Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de Machico (CPCJ) de Machico aderiu à Campanha Nacional do Mês da Prevenção dos Maus Tratos na Infância de 2019.

No dia 30 de Abril será divulgada a História do Laço Azul, assim como o desafio lançado às escolas do concelho para a formação de um laço humano.

No entanto, já se realizaram várias iniciativas. No dia 3 de Abril, com a colaboração do Município de Machico, teve lugar a exposição do laço azul nos Paços do Concelho. Uma vez que o laço azul constitui-se como o símbolo desta campanha, reforça-se a ideia de que a protecção das crianças e jovens é da responsabilidade de todos os cidadãos e que devemos capacitar para a identificação de situações que prejudiquem a sua segurança e bem-estar.

No dia 4 de Abril, no auditório do museu da Baleia no Caniçal, teve lugar uma acção de sensibilização sobre as temáticas do ‘Bullying e Violência no Namoro’, que contou com a presença das turmas de 8.º e 9.º anos da Escola Básica do 2.º e 3.º ciclos do Caniçal. Esta iniciativa culminou com a formação de uma laço humano.