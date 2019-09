Machico adere à ‘Semana Global do Clima’

De 20 a 27 de Setembro decorrerá a iniciativa ‘Semana Global do Clima’ (Global Week for Future), à qual a Câmara Municipal de Machico, agora se associa.

A autarquia justifica a adesão a este movimento “pela sua crescente preocupação na preservação do meio ambiente” e com o objectivo de “consciencializar a população para a adopção de comportamentos que não prejudiquem o ambiente”.

Assim sendo, e através de um acto simbólico, no próximo dia 27 de Setembro, sexta-feira, decorrerá o hastear da bandeira ‘Eco-Escolas da Rota da Floresta’, nos Paços do Concelho, pelas 9h30.

Também inserida na ‘Semana Global do Clima’, está programada a Conferência ‘Lixo Marinho – Causas e Consequências’, no dia 24 de Setembro. O evento realizar-se-á, às 10h30, no Auditório do Museu da Baleia da Madeira, com a prelecção de Pedro Sepúlveda. A iniciativa insere-se igualmente nas actividades de educação ambiental da Bandeira Azul da Praia da Ribeira do Natal, situada na freguesia do Caniçal.