Limpeza florestal põe serras em perigo

As empresas contratadas pelo Governo Regional para remover e transportar resíduos silvícolas para a Meia Serra deixou material combustível e valetas entupidas nas serras de Santo António, comprometendo a função dos canais de drenagem de águas pluviais. Esta é a notícia que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO. Os pormenores são para conhecer nas páginas 2 e 3.

Na primeira página de hoje damos também destaque ao caso do condutor que foi apanhado com álcool e que vai mesmo para a cadeia. Nos Casos do Dia, na página 12, explicamos que o indivíduo, que já foi condenado nove vezes pelo mesmo crime, vai regressar à prisão sempre que for apanhado com uma taxa de alcoolemia superior ao limite legal.

Já no que diz respeito às eleições, saiba que há mais 526 eleitores inscritos do que em 2015. Para ler na página 4.

Um alerta também para um atraso de Lisboa na actualização de decreto-lei, que pode comprometer ‘MAR, o registo de navios da Madeira. Saiba porquê na página 16.

Por fim, damos espaço na primeira página para a notícia de que o Governo Regional está a reforçar a água para a agricultura. A construção do túnel do Pedregal, na Ribeira Brava, avança até ao fim do mês e vai melhorar o fornecimento de água a 10 mil explorações agrícolas. Mais pormenores na página 10.

Tudo isto e muito mais para ler e descobrir na edição impressa de hoje do DIÁRIO. Pode ainda acompanhar-nos em dnoticias.pt ou fique a par de tudo o que se passa na sua freguesia em freguesias.dnoticias.pt. Nas nossas redes sociais a informação é sempre actualizada. Acompanhe ainda a emissão da TSF-Madeira, sintonizando 100 FM.

Tenha uma boa sexta-feira e aproveite o fim-de-semana com o DIÁRIO de Notícias da Madeira.