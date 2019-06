Lido recebe maior aula de natação

Mais de 80 crianças entre os cinco e os nove anos participarão, no próximo dia 20, na maior aula de natação do Mundo, a acontecer entre as 10h30 e as 11 horas de quinta-feira, feriado, no Complexo Balnear do Lido.

O evento, que visa alertar para a importância das aulas de natação na prevenção do afogamento, é promovido pela WLSL, realizando-se em mais de 600 locais de mais de 50 países, na mesma data.

A empresa Frente MarFunchal, gestora dos complexos balneares do município, associa-se a esta iniciativa, que decorre globalmente sob o lema ‘As aulas de natação salvam vidas’, procurando promover a aprendizagem e a prática desta modalidade desportiva como forma de reduzir os acidentes aquáticos e o afogamento.

Refira-se que a cidade do Funchal será a única em Portugal a fazer parte da edição de 2019 desta iniciativa que contou, desde a primeira hora, com o apoio da Câmara Municipal para a sua realização na cidade.

Parceira neste evento é também a Associação de Natação da Madeira que organiza a participação de seis clubes de natação.

“Trata-se de uma temática evidentemente importante, face à qual a Frente MarFunchal vem reforçar o apelo à prevenção e sublinhar que qualquer que seja o investimento realizado para dotar as praias com condições de segurança, só será possível prevenir acidentes aquáticos com a contribuição de todos: funcionários, nadadores-salvadores e utentes”, refere através de um comunicado de imprensa.

A primeira linha de prevenção de uma situação de afogamento é a supervisão. Por isso, as crianças nunca devem ficar sozinhas perto do mar ou das piscinas.

“A FMF apela aos pais, avós, professores e a todos aqueles que acompanham as crianças à praia para seguirem e fomentarem uma cultura de segurança e de prevenção que passe também por aprender a nadar”, concluiu.