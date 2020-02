‘Liceu’ recebe ‘Painéis de Debate - Percursos de Vida’

Na sequência da actividade ‘Painéis de Debate - Percursos de Vida’, dinamizado pela Coordenação de Actividades de Complemento e Enriquecimento Curricular, a Escola Secundária Jaime Moniz contará amanhã, dia 12 de Fevereiro, pelas 11h30, na sala de conferências, com a presença de quatro oradores, profissionais da área das ciências, para um novo painel. Os convidados são Susana Prada (secretária regional do Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas); Rui Almeida (médico); Júlio Pereira (psicólogo) e Paulo Araújo (veterinário).

O objectivo deste e de outros encontros deste género é oferecer aos alunos um relato na primeira pessoa de diferentes percursos de vida, colocá-los em contacto com pessoas que, enquanto jovens, criaram sonhos e objectivos que, de alguma forma, determinaram as suas opções de vida; dar-lhes a conhecer o resultado das mesmas, de forma a constatarem que tudo depende de cada um: do seu empenho, da sua capacidade de resistência às adversidades, pois a coragem e a vontade do ser humano podem levá-lo a metas incríveis.