‘Liceu’ e Grupo Sousa assinam protocolo

A Escola Secundária Jaime Moniz (ESJM) recebe a assinatura de um protocolo de cooperação com o Grupo Sousa (GS), no dia 22 de Março, pelas 11h30, na sala de conferências deste estabelecimento escolar.

O ‘Liceu’ formaliza, assim, uma parceria pedagógica com este grupo empresarial, no sentido de proporcionar a toda a comunidade escolar melhores condições de aprendizagem e a dinamização de iniciativas pertinentes no exercício de uma cidadania activa por parte dos seus estudantes.

É ainda de referir que o Grupo Sousa acolhe nas suas empresas estudantes da ESJM, dos Cursos de Educação e Formação (CEF) e Cursos Profissionais, para a realização do Estágio Curricular, tendo em vista a conclusão dos respectivos cursos no Ensino Secundário.

A iniciativa irá contar com a presença do secretário regional da Educação, Jorge Carvalho.