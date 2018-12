Lesados do BANIF reúnem-se com Ordem dos Advogados

Uma delegação da ALBOA, Associação de Lesados do BANIF, chefiada pelo seu presidente, Jacinto Silva, reúne-se amanhã com o Bastonário da Ordem dos Advogados, Guilherme Figueiredo, tendo em vista a constituição de um Grupo de Trabalho no âmbito da mediação anunciada recente pelo Governo para uma solução extrajudicial deste caso.

A reunião é o primeiro passo subsequente à intenção manifestada recentemente pelo Governo, através do Gabinete do Primeiro-Ministro, de avançar para uma solução negociada para os Lesados BANIF, através da constituição de um fundo financeiro, um pouco à semelhança do BES. Para tal torna-se necessário a constituição de uma Comissão de Mediação, com representantes do Governo, das instituições públicas relacionadas e dos Lesados BANIF.

O Bastonário dos Advogados, Guilherme Figueiredo, já tinha mostrado em sede de comissão parlamentar, a disponibilidade da Ordem servir de mediador na procura da referida solução extrajudicial. Como organismo mandatado para prosseguir os valores da Democracia, da Equidade e do Estado de Direito, a Ordem dos Advogados considera-se competente para assumir tal papel, tendo-o, aliás, já desempenhado aquando do chamado ‘Caso dos Hemofílicos’.

Uma das incumbências da Ordem dos Advogados, neste âmbito, será a nomeação dos peritos que irão integrar a Comissão de Mediação, sendo este um dos temas agendados para a reunião de amanhã.