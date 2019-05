Lar de Santa Teresinha assinala 15 anos

Rita Andrade marcou presença no 15.º aniversário do Estabelecimento de Santa Teresinha. Um dos 5 estabelecimentos oficiais geridos pelo Instituto de Segurança Social da Madeira que comemora hoje o seu 15.º aniversário.

Durante a sua intervenção, Rita Andrade não poupou nos elogios ao dirigir-se aos colaboradores e direcção do Lar de Santa Teresinha, afirmando ser “uma equipa fantástica que trabalha diariamente junto dos seus utentes, num trabalho incansável que faz deste estabelecimento, uma referência”.

Do programa comemorativo, alusivo ao 15.º aniversário, destaque ainda para a animação musical, a cargo do Grupo de Cantares Casa do Povo da Ponta do Sol, seguido de um lanche convívio entre utentes, funcionários e direcção.