Juiz Paulo Barreto diz que ‘caso do Monte’ “não está nem nunca esteve parado”

Paulo Barreto, juiz presidente do tribunal da Comarca da Madeira emitiu hoje um comunicado para esclarecer que o processo relativo ao ‘caso do Monte’ “não está nem nunca esteve parado no juízo de instrução criminal do Funchal” e vai “respeitar os prazos legais para os envolvidos exercerem os seus direitos e garantias e processuais”.

Tal como o DIÁRIO havia noticiado na sua edição de sábado, 25 de Maio, o Processo da árvore do Monte entra na fase de instrução, com a Juíza a decidir se Cafôfo, Idalina e Chefe de divisão da Câmara vão a julgamento.

O comunicado do juiz Paulo Barreto surge na sequência da notícia publicada hoje pelo JM, dando conta de que a Juíza do caso do Monte está de baixa médica e que por decidir fica se o processo avança ou não para a fase de instrução com audição de testemunhas.

Notícia que o juiz presidente do tribunal da Comarca da Madeira considera “falsa”, e esclarece que a Juíza de Direito “esteve um dia de baixa médica, na passada terça-feira, pelo que não está de baixa médica, nem acaba de iniciar um período de baixa médica”.