JSD satisfeita com entrada em vigor dos passes sociais

A Juventude Social Democrata da Madeira (JSD-M) mostra-se satisfeita com a entrada em vigor dos passes sociais, um “compromisso assumido pelo Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, que vem ao encontro das propostas apresentadas pela JSD Madeira na área da mobilidade ao longo dos últimos anos”, com vista à melhoria da vida das famílias madeirenses.

Esta é uma medida que “abrange todos os madeirenses, independentemente de serem ou não residentes na malha urbana da Região”, demonstrando que para o Governo Regional “não há madeirenses de primeira e de segunda”.

Os jovens sociais-democratas referem, através de comunicado, que são muitos os partidos que prometem tornar a educação gratuita, mas “nada fazem para diminuir os custos com este sector”, dando como exemplo os vales de compra de manuais escolares cedidos pelo Governo da República sem que tenha pago ainda as editoras e livrarias.

Esta medida permite que todos os jovens com idade inferior a 13 anos tenham acesso ao transporte público terrestre sem qualquer custo, permitindo ainda que todos os cidadãos tenham poupanças significativas no seu orçamento mensal que poderão ascender a um valor superior a dois ordenados mínimos nacionais.

“Uma vez que nos encontramos na antecâmara na celebração do dia do estudante, a JSD congratula esta significativa melhoria na vida dos madeirenses que mais do que justa é o reconhecimento de todo um Povo que trabalhou para ter a Madeira que nós hoje conhecemos: desenvolvida, autónoma, cosmopolita equitativa e justa”.