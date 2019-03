JPP questiona Governo sobre documentos do ferry solicitados

O Juntos pelo Povo (JPP) mostrou-se hoje satisfeito pelas medidas do Governo Regional em relação ao ferry entre a Madeira e Portimão, tendo anunciado a venda dos bilhetes para a próxima semana, mostrando “estar a seguir os conselhos do JPP”, mas aproveitou para questionar sobre documentos solicitados que ainda estão por entregar.

“Quer o Governo PS, através da Ministra do Mar, quer o Governo Regional PSD, através do vice-presidente, estão a esconder dois pareceres fundamentais da Autoridade da Mobilidade e dos Transportes, sobre o ferry. Há aqui qualquer coisa que estes dois governantes políticos estão a esconder ao Juntos pelo Povo e à população”, salientou Élvio Sousa, esta manhã, em conferência de imprensa, junto à entrada do Porto do Funchal.

O líder parlamentar recordou que o seu partido requereu, em Outubro de 2018, os referidos documentos para perceber todo o processo relacionado com a linha ferry, aos quais ainda não teve o devido acesso. “Tivemos de recorrer, uma vez mais, ao tribunal, para que esses documentos sejam formalmente enviados. Como ainda não os recebemos, levanta-nos a questão: o que esconde a Ministra do Mar do Governo PS e o vice-presidente do Governo Regional PSD, relativamente ao ferry?”

Há também outros documentos que ainda não foram entregues nomeadamente os “pareceres económicos de transporte marítimo da Universidade Católica e outros relatórios da concessão de serviços públicos de transporte de passageiros entre a Madeira e o continente, bem como relatórios do Porto do Funchal”, salientou Élvio Sousa.