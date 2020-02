Jovens alunos porto-santenses abordam política local

Há já alguns anos que a Assembleia Municipal e a Escola Secundária do Porto Santo Francisco Freitas Branco, realizam a iniciativa ‘Parlamento Jovem’, que voltou a repetir-se na passada quarta-feira. Na ocasião, os jovens alunos tiveram oportunidade de estar mais próximos da realidade da política actual.

Embora muitos ‘fujam’ ou afirmem não querer saber da “politiquice para nada”, há excepções à regra. É o caso da aluna Carla Rosana que, afirmou ao DIÁRIO que esta iniciativa, “é uma coisa muito boa para os jovens de hoje em dia, e acho mesmo que dá para aprender bastante”.

Já a aluna Micaela Correia disse “acho que efectivamente uma muito boa iniciativa, porque abordamos temas que são realmente importantes nos dias de hoje”.

Nenhuma das duas alunas coloca de parte a hipótese de virem a ocupar um dia um lugar na Assembleia Municipal.

Por seu turno, o docente Duarte Rosário, destacou que “é sempre importante saber que os alunos têm uma palavra a dizer no nosso concelho, propondo medidas”. “Este ano objectivo é que eles tenham papel activo nessas mesmas medidas”, reforçou.

De referir ainda que o tema escolhido para esta edição do ‘Parlamento Jovem’ é o lazer no Porto Santo, pelo que os jovens estudantes irão realizar uma investigação sobre as necessidades da população, nas diferentes faixas etárias, e tentar trazer propostas novas a este plenário.