José Tolentino Mendonça irá presidir às comemorações do 10 de Junho de 2020

O arcebispo José Tolentino Mendonça foi a personalidade portuguesa escolhida para presidir às comemorações do Dia de Camões, de Portugal e das Comunidades Portuguesas no próximo ano. A notícia está a ser avançada por vários órgãos de comunicação social, tendo por base o anúncio do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, à margem da apresentação do livro ‘Dêem-nos alguma coisa em que acreditar’.

Marcelo definiu Tolentino como “uma figura conhecida pela sua independência, pela sua criatividade, por dar voz a sectores importantes da sociedade portuguesa, por fazê-lo de uma forma que valoriza a democracia portuguesa e que valoriza o pluralismo”.

“Isso esteve presente em todas as escolhas desde o início”, realça o Presidente.