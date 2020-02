José Prada considera “lamentável, desprezível e caricata” a posição dos deputados do PS-M na Assembleia da República

O secretário-geral do PSD-Madeira comentou, na sua página no facebook, a votação da proposta sobre o subsídio de mobilidade que foi aprovada, na discussão na especialidade do OE2020 e o sentido do voto dos deputados eleitos pelo PS-Madeira.

“É lamentável, desprezível e até caricata a forma como os deputados eleitos pelo PS/M à Assembleia da República encaram a responsabilidade de representar o nosso povo, a nível nacional. Uma postura de servilismo partidário já gasto, que relega para segundo plano os nossos interesses e, inclusive, bandeiras que dizem defender com unhas e dentes”, afirma José Prada.

O dirigente social-democrata perginta como é possível que o PS e os seus deputados eleitos à Assembleia da República “tenham votado contra a implementação, este ano, do subsídio de mobilidade, uma proposta do PSD/M que vai permitir a todos nós, residentes na Madeira, pagar apenas 86 euros nas viagens ao continente”.

“Como é que alguém que foi eleito pela Madeira vota contra as famílias e os estudantes que aqui residem”, pergunta.

José Prada diz que é “ainda mais ridículo” que o PS, assim que viu a proposta aprovada, “ter mudado o seu sentido de voto, quando já passava da uma da manhã, como se nada fosse e ninguém notasse”.

“Falta de vergonha, de verticalidade, de carácter, de verdade, de profissionalismo, de responsabilidade”, afirma