José Prada acusa TAP de ter “postura vergonhosa e desprezível” em relação à Madeira

O PSD/M considera “inaceitável” que a TAP tenha decidido agravar, de forma deliberada, o custo das viagens aéreas cobrado aos Madeirenses e Porto-santenses que viajam neste Natal, especialmente os estudantes universitários. A indignação sobe de tom pelo facto deste agravamento ter sido assumido “sem qualquer aviso prévio”, através da introdução de uma nova taxa que se associa ao preço das passagens confirmando, uma vez mais, a “postura vergonhosa, desprezível e inqualificável com que esta Companhia tem vindo a tratar a Madeira”, acusa o Secretário-geral do PSD/Madeira.

Face a esta situação, José Prada garante que a Região, através dos Governo Regional, do PSD/M e dos deputados eleitos à Assembleia da República “irá desenvolver todas as diligências no sentido de obter as devidas explicações sobre uma decisão que pode, inclusive, ser ainda mais grave, caso a nova taxa não seja elegível ao nível do subsídio social de mobilidade e venha a ser assumida pelos próprios passageiros”.

Para além de repudiar esta decisão da TAP, o PSD/M lamenta que a “falta de rumo, de estratégia e de planeamento de uma Companhia, apenas movida pelo lucro, acabe por ter a conivência e a concordância do Estado Português, enquanto seu maior accionista”, refere José Prada, estranhando o “silêncio” do Governo da República face ao “ataque permanente” por parte da TAP aos interesses da Região, considerando a atitude do Estado “irresponsável”, evidenciando “falta de preocupação do Partido Socialista para com a defesa dos interesses do povo madeirense”.