‘Jornadas Europeias do Património 2019’ no Palácio de São Lourenço

As ‘Jornadas Europeias do Património 2019’, sob o tema ‘Artes Património Lazer’’ assinalam-se no Palácio de São Lourenço a 27 e 28 de Setembro, no âmbito do programa nacional deste evento.

A 27 de Setembro, sexta-feira, Dia Mundial do Turismo, haverá visitas livres ao Palácio de São Lourenço e respectivos jardins, às 10 e às 15 horas.

No mesmo dia, às 18 horas, no âmbito dos encontros ‘Olhares sobre o Palácio’, terá lugar no Salão Nobre a palestra ‘Incorporações de arte no Palácio de São Lourenço: Lourdes Castro e António Areal’, tendo como orador António Carlos Valente, da Universidade da Madeira.

Os encontros abordam, desde 2016, diferentes perspectivas da história e do património móvel e imóvel deste palácio.

Na introdução a esta sessão, serão abordadas as diferentes fases de incorporação do acervo deste monumento, culminando com a aquisição de peças em exposições de artes plásticas nos anos 50 e 60 do século XX, de que se destacam duas obras de Lourdes Castro e António Areal.

Colocadas em áreas não integradas no percurso visitável deste monumento, esta é uma rara oportunidade para as dar a conhecer ao público em geral e aos investigadores.

No dia 28 de Setembro, sábado, pelas 11 horas, haverá a apresentação temática e visita orientada: ‘1939-2019: 80 anos de incorporação de peças no Palácio de São Lourenço’, em que o percurso proposto estará focado nas diferentes fases de incorporação do acervo deste monumento, cujo ponto alto foi o depósito de mobiliário e peças decorativas de instituições nacionais em 1939, numa remodelação do palácio que se prolongou pelas décadas seguintes, culminando com a aquisição de peças nos anos 50 e 60 do século XX. Destacam-se duas obras de Lourdes Castro e António Areal, que estarão patentes ao público durante estas Jornadas Europeias do Património.

A entrada é livre, por inscrição prévia através do telefone 291 202530 ou do e-mail [email protected]