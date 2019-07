Jorge Carvalho defende que emigrantes escolham quem os representa na política

Jorge Carvalho defendeu que é essencial “que a comunidade madeirense esteja representada no Parlamento regional, mas naquilo que é a manifestação da sua vontade”. Ou seja, explicou o secretário regional da Educação, que participa na mesa redonda ‘A participação política em Portugal’, que está a acontecer no Fórum Madeira Global, esta quarta-feira, para o Governo Regional “parece essencial que seja a comunidade a eleger os seus representantes”, alteração essa que é “de fundo” e a mais urgente deste momento.

Com a tutela das comunidades, Jorge Carvalho garante que a secretaria da Educação está a “mover todas as energias de forma a encontrar a solução”. Isto porque, acredita o governante, é possível “que a nossa comunidade possa ter a oportunidade de poder eleger os seus representantes, aqueles que fazem a ponte, efectivamente, com as comunidades [madeirenses no mundo]”.

O secretário regional da Educação defende, assim, o “o princípio da participação”, mas também, o “princípio da representação”, das comunidades madeirenses.