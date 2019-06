Jorge Carvalho congratula-se por “quase 90% dos alunos” concluírem o ensino secundário na Madeira

O secretário regional da Educação, Jorge Carvalho, foi esta manhã à Escola Secundária Francisco Franco endereçar algumas palavras de gratidão, mas também de incentivo, aos 221 alunos que concluíram o 12.º ano e que foram agraciados com diplomas de Excelência, Honra e Assiduidade, desempenho que se evidenciou ao longo do ano lectivo transacto (2018/2019), no referido estabelecimento de ensino.

“Estes alunos que são agraciados e que obtiveram desempenhos de excelência, são também um exemplo para todos os restantes. Fomos criticados por desenvolver nas nossas escolas este tipo de iniciativa, ou seja, reconhecermos aqueles que se destacaram pela sua excelência, porque damos visibilidade àquilo que de melhor os nossos alunos têm”, mencionou Jorge Carvalho, antes de se proceder à entrega dos devidos diplomas, relembrando que “hoje podemos dizer que quase 90% dos nossos alunos concluem o ensino secundário”.

O responsável pela pasta da Educação, na Madeira, regozijou-se ainda por “ao longo destes últimos anos”, ter dotado as nossas escolas “de outras capacidades” em termos “de corpo docente”, o que “permitiu que os nossos alunos tivessem um trabalho constante” com “menos dificuldade em ter professores na sala de aula”.

“A aposta que se realiza em termos de educação, na Região, é uma aposta que vai no sentido de qualificar o melhor possível os nossos jovens. E porquê? Porque temos a consciência que os desafios que os mesmos terão de enfrentar são complexos. Acreditamos que esses desafios, com essa complexidade, serão melhorados com as competências que cada um poderá adquirir. Esta é uma geração preparada, devidamente qualificada, motivada e que se empenha para obter os resultados”, afirmou Jorge Carvalho.