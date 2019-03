João Formosinho é orador da conferência ‘Inovação Pedagógica’

João Formosinho, Professor Catedrático da Universidade Católica Portuguesa, vai deslocar-se no próximo dia 29 de Março à Universidade da Madeira (UMa), onde vai proferir uma conferência sobre o tema ‘Inovação Pedagógica’.

A moderação vai estar a cargo de Carlos Fino, docente da Faculdade de Ciências Sociais da UMa e director do curso de Mestrado em Ciências da Educação – Inovação Pedagógica.

Esta iniciativa está inserida no Ciclo de Conferências do Centro de Investigação em Educação da UMa e irá decorrer no Auditório da Reitoria, ao Colégio dos Jesuítas, das 15 horas às 16h30.

A entrada é livre mediante inscrição através do link http://tinyurl.com/conferencias-cieuma.