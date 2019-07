Jardim do Mar com Centro de Saúde renovado com investimento de 43 mil euros

As obras de requalificação do Centro de Saúde do Jardim do Mar duraram 45 dias, sob a tutela da secretaria dos Equipamentos e Infraestruturas e permitem dotar de melhores condições de trabalho os profissionais dessa unidade de saúde. Pedro Ramos, secretário da Saúde, e Amílcar Gonçalves, secretário dos Equipamentos e Infraestruturas, visitaram esta tarde o Centro de Saúde do Jardim do Mar.

O secretário da Saúde lembrou que, no início, a população pensava que as obras significavam que o Centro de Saúde seria desactivado, mas que, na realidade, tratam-se de intervenções para melhorar as condições do mesmo. No Jardim do Mar estão registados cerca de 250 utentes, que têm acesso a consultas de enfermagem e da área médica.

Pedro Ramos recordou que há outras obras a decorrer noutros Centros de Saúde do concelho e que estas intervenções têm contado com “a colaboração de toda a gente”, desde presidente da Câmara, presidentes de Juntas, secretarias do Governo e de todos os profissionais. A obra do Jardim do Mar custou 43 mil euros e tinha um prazo de execução de 60 dias, que encurtou para 45 dias.

“O Governo Regional, no investimento que tem feito e na aposta que tem feito nos cuidados de saúde primários, não só em termos das infra-estruturas que necessitam de reabilitação e das nossas estruturas, o investimento é significativo, mais de 10 milhões de euros, só nesta legislatura”, frisou o secretário com a tutela da Saúde. Fica o compromisso de continuar a investir na Saúde, para “mostrar à população que a Saúde é a prioridade número 1 deste Governo”.

Em breve será aberto o Centro de Saúde do Bom Jesus e em breve avançam obras no Centro de Saúde de Machico, depois de já se terem iniciado as intervenções em Santa Cruz.