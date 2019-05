O Jardim do Almirante Reis acolhe a 2.ª edição do Festival Italiano e do Troféu do Pizzaiolo de 31 de Maio a 2 de Junho. A iniciativa foi apresentada, esta manhã, no Salão Nobre dos Paços do Concelho do Funchal.

A vereadora Madalena Nunes disse que “a autarquia tem estabelecido e estreitado parcerias em diferentes campos e, neste caso, o Festival Italiano é uma aposta na diversificação da oferta ao nível da gastronomia, no sentido de dinamizar a economia local, mobilizar mais pessoas para o centro do Funchal e divulgar um belo espaço como o Jardim do Almirante Reis, numa fusão cultural e gastronómica, que vai envolver também a restauração local”.

“Através de uma iniciativa como esta, damos também visibilidade à comunidade italiana residente na Madeira. O Funchal é uma cidade cosmopolita e multicultural e esta é uma comunidade bastante empreendedora, que investe muito na economia local”, acrescentou a autarca, sublinhando que “o evento tem igualmente um cariz solidário associado, ou seja, além do impacto positivo na Baixa da cidade, vamos também ajudar quem mais precisa, através de parcerias com a Cruz Vermelha, a Associação Monte de Amigos e o Abrigo de Nossa Senhora da Fátima”, afirmou.

Madalena Nunes terminou, realçando que “há imensas razões para virmos e usufruirmos do centro do Funchal ao fim-de-semana, aprender um pouco da cultura italiana através da gastronomia”.

“Neste caso, ao fazermos isso, estaremos ainda a ajudar as pessoas mais carenciadas na nossa própria comunidade”, acrescentou.

O evento é uma organização conjunta entre a Associação Sapori Italiani, a Câmara Municipal do Funchal e a Mercearia dos Avôs, tendo como objectivo divulgar a arte do pizzaiolo - a arte de quem faz pizza -, a qual é já Património Mundial da Unesco, tendo previsto um vasto leque de actividades, desde concertos, almoços, workshops e, inclusive, laboratórios de pizza para os mais novos.