Jantar de Natal do Centro de Apoio ao Sem-Abrigo realiza-se amanhã no Mercado dos Lavradores

O CASA – Centro de Apoio ao Sem-Abrigo, volta a oferecer nesta altura de Natal, almoços e jantares de para toda a população do país em situação de sem abrigo.

Na Madeira, o jantar realiza-se na noite de 24 de Dezembro, às 20h30, no Mercado dos Lavradores, no Funchal. Como vem sendo habitual nos últimos 10 anos, esta iniciativa volta a contar com o apoio do Hotel Porto Bay Mare que oferece a refeição a este grupo de pessoas que vive em situação de sem abrigo, contando ainda com o apoio da Câmara Municipal do Funchal.

Na Região Autónoma da Madeira, o CASA apresenta diversos números relativos a 2019. A Cantina Social distribuiu uma média de 50 refeições quentes diárias à população sem abrigo na cidade do Funchal, totalizando cerca de 18.250 refeições ao ano.

Quanto aos pequenos-almoços, a mesma cantina social acabou por distribuir um total de 6600 refeições matinais, numa média de 25 por dia.

Há outros números relevantes das secções ‘Casa Amiga’ espalhadas pela ilha, a saber:

CASA AMIGA SANTA CRUZ - Distribuição de refeições quentes e embaladas a 20 agregados familiares da freguesia de Santa Cruz (54 utentes) – 14 256 Refeições / ano

CASA AMIGA CANIÇO - Distribuição de refeições quentes e embaladas a 36 agregados familiares da freguesia do Caniço (95 utentes) – 25 080 refeições / ano

CASA AMIGA CAMACHA - Distribuição de refeições quentes e embaladas a 25 agregados familiares da freguesia da Camacha (49 utentes) – 12 936 Refeições / ano

CASA AMIGA PONTA DO SOL - Distribuição de cabazes alimentares quinzenalmente a 33 agregados familiares (62 utentes) 648 cabazes / ano

CASA AMIGA FUNCHAL - Distribuição de 540 cabazes de bens alimentares a famílias carenciadas do concelho do Funchal, Câmara de Lobos, Santa Cruz, Machico, Ponta do Sol e Calheta (1349 utentes) – 4 800 Cabazes / ano

Sobre o CASA

O Centro de Apoio Ao Sem Abrigo (CASA), fruto da iniciativa e inspiração de Pema Wangyal Rinpoche, Presidente Honorário, é uma entidade de solidariedade social, constituída por escritura pública a 19 de Julho de 2002. Entre os seus objectivos fundacionais destaca-se a prática do BOM CORAÇÃO e a prática da BONDADE, condição essencial a todos os membros e candidatos ao voluntariado na associação. A intervenção da CASA visa a promoção humana e o desenvolvimento integral da dignidade de todas as pessoas que se encontrem em situações de vulnerabilidade.

Em termos de dados de actividade, o CASA distribui a nível nacional um número médio de 9.000 refeições diárias, distribuídas na rua (à população sem-abrigo) e a famílias carenciadas para além de vestuário e produtos de higiene.

Para além destas actividades o CASA desenvolve todo o trabalho de intervenção e inserção social, familiar e de educação para a saúde a grupos socialmente vulneráveis, nomeadamente a famílias mais carenciadas e idosos, privilegiando uma intervenção em rede, fomentando a articulação e actuação interinstitucional.