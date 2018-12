A Associação Cultural e Recreativa Africana (ACRAM) participou, este domingo, dia 16 de Dezembro, um jantar de Natal, no Mercado Abastecedor, onde participaram cerca de 150 associados.

A iniciativa contou ainda com a presença dos alunos sul-africanos da Escola de Hotelaria, assim como do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque.