Jaime Moniz assinala Dia da Escola na próxima segunda-feira

O Liceu Jaime Moniz assinala o Dia da Escola na próxima segunda-feira, 13 de Janeiro, com uma cerimónia presidida pelo presidente do Governo Regional.

As festividades arrancam às 11 horas, com a chegada de Miguel Albuquerque e demais entidades. Logo depois haverá o hastear da Bandeira Azul da Europa (Título de Eco-Escola) e a inauguração da Sala de Ambientes Inovadores de Aprendizagem ‘Luís Miguel Sousa Classroom’.

A Sessão Solene está marcada para as 11h30, altura em que os convidados usarão da palavra, e onde a escola prestará uma homenagem aos professores e trabalhadores não docentes aposentados no ano lectivo 2018/2019;

O dia termina com a entrega dos prémios do quadro de excelência aos melhores alunos dos 10º, 11º e 12.º anos, do ano lectivo de 2018/2019 e um Madeira de Honra no átrio principal da Escola.