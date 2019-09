‘Jackpot’ de 1,2 milhões de euros para o PS-Madeira

‘Jackpot’ de 1,2 milhões para o PS-Madeira. É este o tema que faz manchete no DIÁRIO desta quinta-feira, onde explicamos que os socialistas, que passaram de 5 para 19 deputados, vêem quadruplicar o montante da subvenção anual auferida até agora, que continua a ser liderado pelo PSD. Já o CDS é o partido mais penalizado, uma vez que perdeu quatro parlamentares.

Ainda na linha política, saiba que as orientações entre direita e centro já estão definidas. O primeiro encontro entre representantes do PSD e do CDS ficou marcado por um clima de entendimento, sendo que o documento de trabalho estará concluído a 1 de Outubro. Comissão Política do CDS quer duas secretarias e afasta para já coligação à esquerda e dirigentes do PSD-Porto Santo com a ‘cabeça a prémio’ são outros temas que poderá encontrar no contexto partidário.

De um clima de entendimento passamos para um ‘pé de guerra’. A reeleição de António Loreto na Associação de Industriais de Táxi da Região Autónoma da Madeira (AITRAM) foi contestada em tribunal.

‘Despedida do ferry sem manifestação de apoio’ e ‘Advogada acusada de ficar com 20 mil euros de cliente’ são as restantes chamadas à primeira capa do DIÁRIO.

