Já são conhecidas as Estatísticas do Turismo na Madeira relativas a 2018

A Direcção Regional de Estatística da Madeira (DREM) disponibilizou hoje no seu portal de Internet a publicação das Estatísticas do Turismo com os dados definitivos de 2018.

Alojamento turístico global

Em 2018, o número de dormidas no alojamento turístico global (os estabelecimentos da hotelaria, turismo no espaço rural e de habitação, alojamento local, time-sharing na modalidade de habitação periódica, colónias, parques de campismo e pousadas da juventude) aproximou-se dos 8,8 milhões (-0,7% que em 2017). Os residentes em Portugal contribuíram com cerca de 969,0 mil dormidas, o que se traduziu num acréscimo homólogo de 1,4%, enquanto os estrangeiros não residentes originaram cerca de 7,8 milhões de dormidas, correspondendo a um decréscimo de 0,9% nesta variável.

Alojamento turístico colectivo

O número de dormidas no alojamento turístico – hotelaria, turismo no espaço rural e alojamento local – aproximou-se dos 8,4 milhões (-0,3% que em 2017). Os residentes em Portugal contribuíram com cerca de 938,3 mil dormidas, traduzindo-se num acréscimo homólogo de 1,2%. O mercado nacional foi o terceiro mais importante, atrás do alemão e britânico, representando 11,2% do total.

As dormidas dos estrangeiros não residentes originaram cerca de 7,4 milhões de dormidas (88,8% do total), correspondendo a um decréscimo de 0,4% nesta variável em comparação com o ano precedente. Os principais mercados emissores foram a Alemanha, Reino Unido, França, Países Baixos, Polónia, Dinamarca e Suécia, que concentraram 79,1% das dormidas de estrangeiros não residentes.

A taxa líquida de ocupação-cama (TLOC) no alojamento turístico (excluindo o alojamento local abaixo das 10 camas) atingiu os 62,4%, -3,7 pontos percentuais que em 2017 e a estada média no alojamento turístico da RAM foi de 5,2 noites, idêntica ao ano anterior.

Hotelaria

Em 2018, a hotelaria apresentou uma quebra nas dormidas (-2,4%), enquanto os proveitos totais e de aposento subiram 1,7% e 1,9%, respetivamente face ao ano anterior. Em termos de dormidas, o Reino Unido foi o principal mercado (quota de 25,7% do total), seguido da Alemanha (quota de 24,7% do total). O mercado britânico decresceu 3,5% enquanto o germânico registou uma quebra de 1,4%.

Já os turistas com residência em território nacional produziram cerca de 765,5 mil dormidas (10,9% do total), apresentando uma variação homóloga negativa de 0,1%. O mercado português foi o terceiro mais importante, atrás do britânico e alemão.

- A taxa de ocupação-cama anual rondou os 67,0%, -3,5 p.p. que em 2017. A estada média nos estabelecimentos hoteleiros da RAM foi de 5,3 noites, semelhante ao ano anterior e a média anual de 2018 do rendimento por quarto (RevPAR) foi de 51,64€ (-0,8% face a 2017).

Turismo no espaço rural

Os dados da Direcção Regional de Estatística da Madeira mostram aumentos nos principais indicadores relativamente aos estabelecimentos de turismo no espaço rural, com variações homólogas de +16,2% nas dormidas, +25,3% nos proveitos totais e +22,6% nos proveitos de aposento.

No Alojamento Local, foram registados 216. 901 hóspedes entrados (+8,7%) que deram origem a 1.178,5 mil dormidas, traduzindo um crescimento de 12,7% face a 2017.

Time-sharing

Em termos de Time-sharing, foi contabilizada a entrada de 72.475 hóspedes (+5,1% que em 2017), com as dormidas a se fixarem nos 661.073, diminuindo 3,4% face a 2017. Os principais mercados são o Reino Unido, Finlândia e Alemanha, responsáveis por 66,3%, 9,0% e 7,0% do total de dormidas, respetivamente.

Do total de hóspedes e dormidas, cerca de 50% já se encontram contabilizados na hotelaria, dado que todos os estabelecimentos de time-sharing na modalidade de “habitação turística” são contemplados no inquérito à permanência de hóspedes na hotelaria e outros alojamentos (IPHH). É apurado à parte, num inquérito próprio desenvolvido pela Direção Regional de Estatística da Madeira (Inquérito à permanência de hóspedes nos estabelecimentos de time-sharing) o total de estabelecimentos que praticam a modalidade de “habitação periódica”. Nesta modalidade foram contabilizados 33 147 hóspedes entrados e 333 114 dormidas, verificando-se uma estada média de 7,8 dias.

Outros tipos de alojamento turístico colectivo

Em 2018, registaram-se 22 288 dormidas nas colónias de férias e pousadas de juventude, um acréscimo de 1,2% em relação a 2017, com o mercado nacional a ser responsável por 80,2% do total das dormidas (+9,4% que em 2017).

O inquérito aos campos de golfe revela a realização de 66.166 voltas nos três campos de golfe da Madeira em 2018 (-1,6% que em 2017), tendo gerado cerca de 2,6 milhões de euros de receitas.

Quanto ao movimento de passageiros em navios de cruzeiro, os dados fornecidos pela Administração dos Portos da RAM, apontam para 536.874 passageiros em trânsito em navios de cruzeiro nos portos da RAM, em 201, -0,1% que em 2017. Comparativamente com ano anterior, o número de escalas manteve-se, com 293 navios a atracarem nos Portos da RAM.