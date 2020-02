IVBAM quer criar rede internacional de educadores de Vinho Madeira

Arrancou hoje a segunda edição do ‘Madeira Wine Educator Course’, iniciativa promovida pelo Governo Regional da Madeira, através do Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira (IVBAM).

Este curso técnico avançado, que é destinado aos profissionais do sector do vinho que pretendem ficar habilitados e certificados para ministrar formação sobre o Vinho Madeira, conta com 12 participantes, oriundos de diversos países, como Holanda, Coreia, China, Portugal, Espanha, Austrália, Estados Unidos da América, Dinamarca, Singapura, Inglaterra e Brasil, todos eles com currículos proeminentes na área dos vinhos.

Na nota de abertura, na Escola Agrícola da Madeira, em São Vicente, a presidente do conselho diretivo do IVBAM, Paula Jardim, sublinhou que o “principal objetivo deste curso é criar uma rede internacional de educadores de Vinho Madeira certificados, um grupo de pessoas com treino e conhecimento técnico necessários para promover uma Região e um produto com séculos de história”.

Ao longo de cinco dias, e num total de 30 horas, os candidatos terão a possibilidade de aprofundar e alargar os seus conhecimentos sobre as mais variadas temáticas relacionadas com a produção e com o sector do Vinho Madeira, em temas como: Características da Região Demarcada da Madeira; História do Vinho Madeira; Viticultura; Castas e suas características; Legislação aplicável ao Vinho Madeira; Controlo de qualidade e certificação do Vinho Madeira; Serviço do Vinho Madeira e ‘Foodpairing’.

Ainda no âmbito deste curso, serão realizadas visitas a explorações vitícolas, bem como visitas aos diversos produtores de Vinho Madeira.

No final do curso, os formandos efectuarão um exame teórico-prático, e tendo aproveitamento, obterão um certificado, que os habilitará a dar formação sobre Vinho Madeira.

Esta acção revela-se de extrema importância, pois é um excelente veículo para divulgação e promoção do Vinho Madeira, potenciando os formandos com conhecimentos exaustivos para que possam, no futuro, educar outros profissionais do sector, nos seus países, tornando-se assim, Embaixadores do Vinho Madeira.

Registe-se ainda que esta acção é cofinanciada em 85% por fundos comunitários, veiculados pelo Programa Madeira 14-20, sendo o restante montante suportado pelo Orçamento Regional.