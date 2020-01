ISAL recebeu Presidências Abertas da CMF

As Presidências Abertas da Câmara Municipal do Funchal, sob o mote ‘O Funchal que nos Une’, passaram ontem pelo Instituto Superior de Administração e Línguas (ISAL), no âmbito das visitas previstas para a freguesia de Santa Luzia, onde a iniciativa camarária vai decorrer até ao fim do mês de Janeiro.

O presidente Miguel Silva Gouveia foi acompanhado pelo respectivo executivo, tendo sido guiado numa visita às instalações do instituto pela Vice-Directora Geral, Sancha de Campanella, e pelo Director de Curso Nelson Abreu, o que proporcionou o debate de vários temas de interesse para ambas as instituições, complementada com a presença, e de uma conversa informal, com os representantes da Associação de Estudantes deste estabelecimento privado de ensino superior.

Miguel Silva Gouveia destacou “a vertente pioneira que o ISAL incutiu na formação superior no Funchal e na Região, que permitiu atingir a qualidade, e a excelência a nível de ensino que todos reconhecemos”. O ISAL tem, actualmente, Licenciaturas distribuídas por três áreas principais: o Turismo, Gestão de Empresas, e a Organização e Gestão Hoteleira, a que soma ofertas a nível de Pós-Graduações, Cursos Técnicos Superiores Profissionais, Cursos Livres e Formação Certificada para empresas.