ISAL marca presença na Futurália, em Lisboa, de 3 a 6 de Abril

O Instituto Superior de Administração e Línguas (ISAL), volta a marcar presença na Futurália, a maior Feira de Educação, Formação e Orientação Educativa em Portugal, que este ano irá realizar-se de 3 a 6 de Abril, em Lisboa. ‘Não há dois futuros iguais. Escolhe o teu’ é o tema da edição de 2019.

A presença do ISAL será feita em parceria com a Rede de Instituições Públicas do Ensino Superior Politécnico (RIPTUR), a qual lançou um desafio a várias instituições de Ensino Superior com Cursos na área do Turismo, promovendo especificamente a área de formação e investigação do Turismo.

Actualmente o ISAL dispõe na sua oferta formativa relacionada com Turismo, uma licenciatura em Turismo, uma Pós-Graduação Turismo 3.4 – Gestão Avançada em Turismo e um Curso Técnico Superior Profissionais denominado Informação e Animação Turística.

O evento contará com intervenções do Secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, João Sobrinho Teixeira, do Secretário de Estado da Educação, João Costa, e da Secretária de Estado da Saúde, Raquel Duarte. A participação no evento é gratuita, mas requer uma inscrição online.