Ireneu Barreto sublinha a “singularidade” de D. Tolentino Mendonça

O Representante da República para a Madeira “congratula-se” pela elevação ao cardinalato de D. José Tolentino Mendonça, bibliotecário e arquivista da Santa Sé, relembrando que será o presidente da Comissão Organizadora do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, que será comemorado no Funchal em 2020, a convite do Presidente da República.

Para o juiz conselheiro Ireneu Barreto, esta nomeação permite “sublinhar a singularidade” de D. Tolentino Mendonça, “referência maior da nossa Região, a profundidade da sua religiosidade, cultura e pensamento, tocando a todos com as suas mensagens vibrantes de sentido humanista”, aproveitando a ocasião para formular votos de “maior sucesso na sua Missão, tão essencial nos tempos desafiantes que vivemos”, destaca o representante através de comunicado enviado à comunicação social.