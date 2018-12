Ireneu Barreto manifesta preocupação pelo futuro da Europa

O Representante da República para a Madeira recebeu o corpo consular acreditado na Região, para os cumprimentos de Natal e aproveitou o momento para ser referir aos problemas que atingem a Europa.

“Não vivemos momentos muito felizes. Não estou a falar da Região, estou a pensar em termos europeus e dos países que representam. A Europa não se encontra numa situação muito famosa, temos crises políticas, sociais e económicas, um pouco por todo o lado”, afirmou Ireneu Barreto.

Falando perante um grupo de cônsules onde já encontrava a nova representante do Reino Unido na Região, Louisa Blandy, Ireneu Barreto abordou a questão a saída daquele país da União Europeia.

“Temos o problema do Brexit que não sei como é que será resolvido. Não é só a saída do Reino Unido que nos preocupa, é ficarmos sem o Reino Unido na União. Sou daqueles que pensam que o Reino Unido faz falta à Europa”, afirmou.

O Representante ainda mantém uma esperança de que o processo possa ser diferente. “A vida tem muitas voltas e veremos o que o futuro nos reserva”.

Ireneu Barreto, num discurso virado para o continente europeu, também e referiu a outras questões como a defesa dos direitos humanos.

“Como sabem, também, a Europa está, hoje, a viver alguns fenómenos que nos inquietam, sobretudo numa altura em que se comemoram os 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Deveria ser um momento de festivo e de alegria, mas vemos que na própria Europa os direitos humanos não são respeitados e em alguns países assiste-se, mesmo, a uma sistemática violação”, lamenta.

Uma Europa que, sublinha, “sempre teve a capacidade de se purificar”, o que permite manter a esperança de que “aquilo que hoje é uma preocupação deixe de o ser”.

Depois do corpo consular, o Representante da República recebeu os responsáveis máximos pelas forças de segurança na Região e o director do Estabelecimento Prisional. No grupo ainda se encontrava Eduardo Nunes, que vai deixar a coordenação da Polícia Judiciária na Madeira.

“O vosso trabalho, aqui na Região, solidifica, se necessário fosse, a coesão nacional”, afirmou Ireneu Barreto.