Ireneu Barreto diz que “com as ‘armas’ actuais” a Madeira “podia fazer mais”

Bom dia ilustres leitoras e leitores. “Com as ‘armas’ actuais podíamos fazer mais”. A frase pertence a Ireneu Barreto e faz manchete na edição do DIÁRIO deste 10 de Junho de 2019, Dia de Portugal.

O representante da República assegura, em entrevista ao nosso matutino, que não é necessário rever a Constituição para existir mais autonomia e afirma que a suspensão da revisão do Estatuto Político Administrativo está a prejudicar a Região a nível financeiro. Matéria para ser lida nas páginas 24 e 25.

Já em termos desportivos somos efectivamente uma ‘Nação valente e imortal’. A selecção portuguesa de futebol conquistou ontem a primeira edição da Liga das Nações, no Estádio do Dragão, depois de bater a Holanda com um golo de Gonçalo Guedes, e encetou as comemorações da efeméride que também marca a morte de Luís Vaz de Camões.

No Mundo dos espectáculo há também a destacar a vinda de Bruno Nogueira à Madeira. O humorista regressa à Região com o seu mais recente ‘Depois do Medo’, subindo ao palco do Centro de Congressos a 4 e 5 de Outubro neste que é um regresso ao ‘stand-up comedy’.

‘Protecção de Menores sinalizou 13 crianças em Santana’ e ‘Museus do Funchal nomeados para prémios nacionais’ são as restantes chamadas de primeira capa do DIÁRIO.

