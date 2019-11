Ireneu Barreto destaca qualidades da GNR na defesa da população e do território

O Representante da República para a Madeira manifestou hoje, em São Vicente, a sua “admiração” pelo trabalho desenvolvido pela Guarda Nacional Republicana (GNR) que exerce o seu papel na defesa do país e da população com “competência, humildade, dedicação, lealdade, disponibilidade e brio profissional”, características que encontra nos elementos da GNR, desde a altura em que começou a sua carreira de magistrado.

Com uma missão importante na defesa da segurança pública e da ordem pública, cabe também à GNR uma missão nobre relacionada com “a segurança dos idosos que vivem cada vez mais sozinhos”, referiu Ireneu Barreto, destacando ainda outras funções, como o esforço que faz no Mediterrâneo, na salvação dos migrantes que batem à porta da Europa em condições degradantes.

Na Madeira, destacou o papel do comando territorial da GNR nas áreas tributária, fiscal, aduaneira e no combate à evasão fiscal e à contrafacção, assim como no controlo costeiro, na protecção da natureza e do ambiente, e nas missões de socorro, busca e salvamento, através de uma missão que tem sido cumprida com “brio profissional”.

Ireneu Barreto encerrou hoje na Escola Agrária da Madeira a exposição fotográfica ‘100 anos-100 fotos’ que marcam o centenário da presença da Guarda Nacional Republicana (GNR) na Região Autónoma da Madeira (RAM).