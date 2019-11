Invest Madeira reestruturada

O Programa do Governo, que é hoje entregue na Assembleia Legislativa, diz que o enquadramento económico internacional impõe uma exigência de maior eficiência na gestão dos recursos e um esforço adicional ao nível das políticas públicas, designadamente na promoção do empreendedorismo, da inovação, da internacionalização e da captação de investimento estrangeiro. Nesse sentido, o Governo Regional entende ser prioritário desenvolver um conjunto de medidas que contribuem para fomentar a competitividade da economia regional. Reestruturar a Invest Madeira, transformando-a numa agência de promoção de investimento, com correspondente aumento da dotação orçamental, da autonomia de acção e do número de quadros que integra, é uma das metas a atingir.

Apostar no estreitamento dos contactos empresariais com a diáspora madeirense, nomeadamente em mercados emergentes como a África do Sul e o Brasil, e outros mais consolidados, nomeadamente Reino Unido, França, Suíça, é outro dos objectivos, bem como promover a avaliação do projeto do Centro Empresarial de Base Tecnológica – Ribeira Brava e do Projecto de Investimento da Unidade de Apoio à Inovação da Start Up Madeira, e dinamizar um Clube Business Angels.