Intervenção na rede da Rua Visconde Anadia motiva corte de água, entre as 9 e as 13 horas de amanhã

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) irá proceder, amanhã, dia 30 de Julho, a uma intervenção na rede de abastecimento de água da Rua Visconde Anadia, na freguesia da Sé, no Funchal.

Assim, o abastecimento de água na referida rua (até ao cruzamento com a Rua das Hortas) será afectado, entre as 9 e as 13 horas.

Numa nota dirigida a imprensa, a autarquia “agradece a compreensão de todos”.