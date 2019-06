Intervenção da rede afecta amanhã abastecimento de água na zona da Alegria

A Câmara Municipal do Funchal informa que amanhã, 28 de Junho, está prevista uma intervenção na rede de água na zona da Alegria, em São Roque, entre as 9h e as 13 horas, afectando o abastecimento de água na Rua da Alegria, Caminho da Terça, Sítio da Bugiaria, Sítio da Cova, Sítio do Galeão e Caminho do Corgo.

A Autarquia agradece a compreensão de todos e fará o possível para minimizar os inconvenientes desta intervenção inadiável.