Instituto de Emprego da Madeira organiza acção temática sobre profissões ligadas ao mar

A Secretaria Regional da Inclusão e Assuntos Sociais, através do Instituto de Emprego da Madeira, enquanto parceiro do projecto ‘GROW RUP’, dinamiza a acção temática ‘Que riqueza e que empregos podem ser gerados pelas (novas) profissões ligadas ao mar?’, no próximo dia 21 de Março, pelas 9h30, no Hotel Four Views Baía, contando, para o efeito, com uma lista de convidados restrita, dirigida sobretudo a agentes económicos ligados ao sector marítimo.

Com esta acção, inicia-se a 2.ª fase do GROW RUP, um projeto que reúne mais 4 regiões ultraperiféricas da União Europeia, para além da Madeira: Ilhas Canárias, Açores, Reunião e Martinica, e que tem como objectivo reduzir o desemprego, sobretudo o de longa duração.

Esta iniciativa visa contribuir para a definição de uma estratégia e de um plano de acção regional que permita ultrapassar os condicionalismos que as regiões ultraperiféricas enfrentam ao nível da empregabilidade.

Serão debatidas questões no âmbito da economia azul e da inovação empresarial nas PMEs, tendências de mercado atuais e futuras, necessidades futuras de empregos azuis e as políticas públicas de promoção do emprego e da formação e reconversão profissional de pessoas desempregadas.

Esta acção contará com as intervenções de responsáveis ligados ao mega cluster do mar, concretamente Marismar – Aquicultura marinha, Lda., Marítimos Manning Portugal, Lda., Blue Geo Lighthouse, Buggypower - Gestão e Produção de Bio-massa, European International Shipowners Association of Portugal e ainda, a Direção Regional do Ordenamento do Território e Ambiente.

Entre as cerca de 25 pessoas presentes estarão representantes de entidades locais, designadamente o MAR - Registo Internacional de Navios, o Grupo Sousa, a SDM - Centro Internacional de Negócios da Madeira e a Direcção Regional de Educação, cujo papel poderá ser fundamental na operacionalização do objectivo do projecto em causa.