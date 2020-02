Iniciativa Liberal enganou-se e votou contra a proposta do PSD-M

O partido Iniciativa Liberal votou contra à proposta de alteração ao subsídio social de mobilidade para a Madeira do PSD-M, mas hoje veio a público dizer que se tratou de um erro. Afinal, o partido queria votar a favor.

“O Iniciativa Liberal só tem um deputado da Assembleia da República e um pequeno grupo que o apoia. No meio da votação de centenas de artigos numa sessão plenária que se estendeu noite fora, houve um erro no sentido de voto da Mobilidade, que foi de pronto corrigido conforme se pode ver no vídeo”, explica através de um comunicado de imprensa.

E acrescenta: “Apesar de termos uma ideia completamente diferente para a Mobilidade Aérea, obviamente que no actual modelo o que queremos é que a vida das pessoas seja facilitada. Não temos, assim, nada contra o facto de ao residente seja só pedido o valor que lhe compete pagar: os 86€ (65€ estudantes) e o remanescente que fique acima dos 400”.