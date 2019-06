Indemnizações custam mais 5,7 milhões

Por ter prorrogado os prazos de realização das obras ‘Construção do acesso Oeste à Circular à Cidade do Funchal, à Cota 200’ e ‘Acesso à Ligação ao Porto do Funchal’, a Região vai ter, agora, de indemnizar as construtoras. Os acordos em tribunal entre o Governo Regional e as empresas mostram que serão mais 5,7 milhões de euros a sair dos cofres da Região devido a prorrogações. Saiba quais são os consórcios e como justifica o Governo Regional, na manchete desta terça-feira do DIÁRIO.

A notícia da página 11 dá conta de que o presidente de mesa de Animação Turística da Associação de Comércio e Indústria do Funchal (ACIF), Pedro Mendes Gomes, abandona o cargo.

Destaque também para a atribuição da mais alta condecoração regional, a Insígnia Autonómica de Valor, ao historiador Alberto Vieira, falecido no final de Fevereiro. A medalha a título póstumo será atribuída na próxima segunda- feira, num total de 18 Insígnias Honoríficas Madeirenses concedidas no mesmo dia a várias personalidades.

O Museu da Fotografia já tem data oficial de abertura, a inauguração de um dos museus mais esperados pela população acontece a 29 de Julho. Tudo o resto, fique a saber na página 8 do DIÁRIO.

Na secção de Desporto uma das novidades está na página 18 e desenrola-se em torno do piloto Bruno Magalhães que conversou com o DIÁRIO e revelou querer voltar ao Rali Vinho Madeira. Para ler na página 18.

Na 16, o basquetebol é destaque: o Clube Desportivo ‘Os Especiais’ lançou um novo projecto para os surdos. Duas páginas antes, na 14, a história de Joel Tagueu, jogador de futebol que representou o Marítimo e que agora foi impedido de participar na Taça das Nações Africana devido a risco de morte súbita em campo. O Marítimo revelou surpresa e manifestou solidariedade com o jogador.