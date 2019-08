Incentivos ao investimento permitem “dinamizar a economia e criar emprego”, diz Pedro Calado

No âmbito da iniciativa ‘Empresas com Proximidade’ o vice-presidente do Governo Regional da Madeira visitou, esta semana, a ‘Requisitos d`Outono’, onde destacou a importância dos apoios comunitários e da Região, neste caso o PRODERAM - Programa de Desenvolvimento Rural da Região Autónoma da Madeira, para que as empresas possam desenvolver, com sucesso, projectos agrícolas como este, que está instalado no Parque Empresarial da Calheta.

Segundo Pedro Calado, estes apoios “são muito importantes para o desenvolvimento da agricultura na Região que, no caso da empresa ‘Requisitos d’Outono’, foi na ordem dos 50%, permitindo que a empresa possa também alavancar outros negócios que o Grupo tem nesta área”.

Além disso, acrescenta ainda o vice-presidente do Governo Regional, este tipo de investimento, situado no Parque Empresarial da Calheta, é também uma forma de “rentabilizar os espaços da Madeira Parques Empresariais”.

Este investimento permitiu também a criação de “novos postos de trabalho para pessoas do concelho da Calheta, demonstrando, claramente, que a política de incentivo ao investimento promovida pelo Governo Regional, além de melhorar a performance económica da Região, é também geradora de emprego”, referiu o governante.