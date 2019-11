IMI familiar aprovado por unanimidade

A proposta para aplicar já em 2020 uma redução de IMI de 20 até 70 euros às famílias funchalenses foi aprovada por unanimidade da Assembleia Municipal.

Assim, segundo a proposta, as famílias com um filho a cargo terá uma redução de 20€, enquanto uma com dois filhos terá o dobro (40€) e as famílias com 3 ou mais filhos serão beneficiados numa redução de 70 euros.

Gonçalo Pimenta (CDS) lembrou que em 2015 o seu partido apresentara nesta Câmara no mesmo sentido, cujo impacto seria de cerca de 120 mil euros anuais.