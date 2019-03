Estavam juntos numas férias, em Agosto de 2017 e, como apreciadores de vinho, acreditavam que os pequenos produtores de vinho de todo o país não tinham espaço nas grandes superfícies. Nuno Barros, Paulo Cortinhas e Rui Osório decidiram criar um negócio de distribuição dedicado a estes produtores, com vinhos exclusivos na Região. Demorou um mês e, com um investimento a título pessoal de 45 mil euros, em Setembro de 2017 a ‘Ilhas Gotas’, já operava no mercado regional. Passados dois anos, confirmaram que o nicho era mesmo um investimento e, agora, inauguraram um novo espaço: “Quisemos dar voz aos pequenos produtores de vinho espalhados pelo nosso país, com vinhos de qualidade ímpar e que por vezes não suscitam interesse nas grandes superfícies”, disse Nuno Barros.

No evento, vários rostos da política regional. Miguel Albuquerque, Paulo Cafôfo, Alberto João Jardim, Miguel Gouveia, Humberto Vasconcelos, Rubina Leal, e muitos outros. No discurso, disse o Presidente da Câmara Municipal do Funchal: “É de enaltecer a vossa capacidade empreendedora, que não só aposta na diversidade do vinho, mas também na diversidade política e por isso os meus parabéns”. Paulo Cafôfo, que tem em comum a profissão de professor com os três empresários, apontou a capacidade de, vindos “de um ramo completamente diferente conseguirem executar este projecto. Nós professores estamos habituados a tudo: planear e executar”.

Já o Presidente do Governo Regional Miguel Albuquerque, sublinhou a presença de Alberto João Jardim: “É sempre um prazer tê-lo em todas as inaugurações”, para depois enfatizar: “Rui, Nuno e Paulo também estão de parabéns porque na Madeira resolvemos o problema da contagem do tempo de serviço dos professores, é menos uma preocupação que têm”.