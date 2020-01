Igreja do Colégio recebe ‘Sermão da Sexagésima’ a 22 de Janeiro

O Conselho de Cultura da Universidade da Madeira (UMa) realiza, no âmbito do projecto ‘Diálogos’, em parceria com a Associação Académica e o Museu de Arte Sacra do Funchal, uma oratória sobre o Sermão da Sexagésima, da autoria do Padre António Vieira.

O evento marcado para 22 de Janeiro, às 18 horas, na Igreja do Colégio, realiza-se à margem da exposição ‘O Colégio dos Jesuítas do Funchal. 450 anos’ e será proferido pelo Padre Jesuíta Carlos Azevedo Mendes.

A entrada é livre, gratuita e aberta a todos os interessados.

Carlos Azevedo Mendes

Licenciado em Direito pela Universidade de Lisboa, Carlos Azevedo Lopes desempenhou funções como Magistrado Judicial, entre 1975 e 1980, altura em que entrou na Companhia de Jesus. Foi ordenado sacerdote, em Lisboa, em 1990 e licenciou-se em Teologia, com especialização em espiritualidade, na Pontifícia Universidade Gregoriana, em Roma, em1991.

Dedicou a sua actividade à Pastoral Universitária, tendo colaborado, até 1997, com o Centro Universitário Manuel da Nóbrega, em Coimbra e, desde então, com o Centro Universitário Padre António Vieira, em Lisboa.