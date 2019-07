IFCN procede à poda de árvores no Jardim de Santa Luzia

O Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) está a providenciar o corte, podas e tratamento de árvores, no âmbito das suas competências, relacionadas com a gestão e manutenção dos espaços verdes sob a sua jurisdição.

Neste momento encontra-se a decorrer uma intervenção no Jardim de Santa Luzia, “de modo a proporcionar às plantas boas condições de sobrevivência, em harmonia com as condições do meio envolvente e, simultaneamente, oferecer um espaço mais arejado aos visitantes”, realça uma nota da Secretaria Regional do Ambiente e Recursos Naturais.

“Estas intervenções, com o corte total ou com a remoção de ramos e braças, resultam de uma avaliação cuidada do IFCN e de um acompanhamento dos seus técnicos ao longo dos anos”, realça o presidente da direcção do instituto.

Segundo Manuel Filipe, “estes trabalhos, devidamente programados, tiveram em conta aspectos relacionados com a formação das árvores, mas, também, razões de segurança, uma vez que se pretende prevenir a queda de ramos ou de exemplares que apresentem sinais de decrepitude”.

Além disso, sustenta, “estas intervenções em ramos danificados, secos e frágeis, permitem que as diversas árvores e arbustos se mantenham saudáveis, iniciando-se, assim, um processo de revigoração que valoriza os exemplares intervencionados, muitos com dimensões consideráveis, dado a idade que apresentam”.

Para o presidente do Instituto de Florestas e Conservação da Natureza, “estas iniciativas permitem a valorização dos espaços verdes sob jurisdição do IFCN, já que a sua boa manutenção representa uma mais valia, com enriquecimento dos patrimónios edificado e natural desses mesmos espaços”.

Para além do Jardim de Santa Luzia, estão ainda programadas intervenções no Jardim Botânico da Madeira Eng.º Rui Vieira, na Quinta Vila Passos e na Quinta do Santo da Serra.