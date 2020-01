A vice-presidente da Câmara Municipal do Funchal (CMF), Idalina Perestrelo, marcou presença, esta manhã, na cerimónia do hastear da Bandeira Verde na Universidade da Madeira, que integra pela primeira vez o programa Eco-Escolas.

Na ocasião, a autarca congratulou toda a comunidade académica “pelos bons resultados na implementação do projecto Eco-Escolas e por serem o exemplo pioneiro nos estabelecimentos de ensino superior da Região com a Bandeira Verde hasteada”.

O município do Funchal colabora com as Eco-Escolas na implementação do programa através da promoção de actividades de educação ambiental e de apoio logístico. Nesse sentido, em 2019, a autarquia entregou a Bandeira Verde a 37 estabelecimentos de ensino do concelho, “um número que de ano para ano tem vindo a crescer, mas ambiciono que todas as escolas do Funchal hasteiem a sua Bandeira Verde”, reiterou a vice-presidente.

“Podem contar sempre com a Câmara Municipal do Funchal para que, todos juntos, possamos fazer de todas as Eco-Escolas do Funchal espaços de formação de cidadãos participativos, proactivos e praticantes de boas acções ambientais. Espaços onde todos se sintam felizes porque estão a dar um contributo por um Mundo melhor”, rematou Idalina Perestrelo.

O Eco-Escolas é um programa de âmbito Europeu que a nível Nacional é coordenado pela Associação Bandeira Azul da Europa. É vocacionado para a Educação Ambiental e para a Cidadania e tem como grande objectivo encorajar acções e reconhecer o trabalho desenvolvido pelos Estabelecimentos de Ensino.