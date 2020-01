O presidente do IASAÚDE já está no Porto Santo, acompanhado por uma enfermeira especialista em matérias infecciosas para a saúde pública. A deslocação à Ilha Dourada tem como finalidade a adopção de medidas de prevenção do coronavírus.

Esta sexta-feira haverá uma reunião com os profissionais de saúde do Porto Santo, bem como uma conferência no Centro de Congressos do Porto Santo para dar a conhecer o vírus e as medidas preventivas a ter em conta.