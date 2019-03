I Fórum Económico do Funchal realiza-se a 5 de Abril

A Câmara Municipal do Funchal organiza, em parceria com o Jornal Económico, o I Fórum Económico do Funchal 2019 no próximo dia 5 de Abril sob os temas ‘Reabilitar para Crescer’ e ‘O Estado da Região’.

Em debate estará a reabilitação urbana como motor de desenvolvimento através dos testemunhos de diversos especialistas regionais e nacionais.

Segundo a autarquia, o Fórum Económico do Funchal nasce para ser um espaço de debate privilegiado sobre os grandes temas da economia e do desenvolvimento, colocando a cidade do Funchal no centro dos principais debates nacionais em curso. Em discussão, nesta primeira edição, estará o papel da reabilitação urbana como pilar de uma estratégia de desenvolvimento e crescimento económico, numa altura em que a Região tem como desafio a diversificação da economia e a qualificação do seu tecido produtivo.

Entre os oradores já confirmados estão Abel Mascarenhas, presidente da Comissão Diretiva da Estrutura de Gestão – IFRRU 2020, Gonçalo Santos, Head of Development da consultora imobiliária JLL, Roberto Figueira, diretor da BDO & Associados SROC na Madeira, e Cristina Pedra, CEO da Gestlider, bem como o Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Paulo Cafôfo.

O evento realiza-se no Teatro Municipal Baltazar Dias e será de entradas livres.