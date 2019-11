Humberto Vasconcelos garante carrinha para Casa do Povo da Ilha

Mesmo com o “bolso vazio”, o secretário regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, Humberto Vasconcelos, prometeu que, no próximo ano, a Casa do Povo da Ilha irá ter uma carrinha.

Na cerimónia de abertura oficial da XXV Semana Cultural da Ilha, o governante revelou ainda que irá lutar para que a caixa multibanco se mantenha na freguesia.

“Vamos montar um programa regional para o mutibanco se manter na Ilha e se o banco do Estado que tem aqui este multibanco tirar, a Secretaria Agricultura e Desenvolvimento Rural, através de outro banco, vai colocar outro”, garantiu, dizendo que é necessário salvaguardar os serviços mínimos.

Humberto Vasconcelos prometeu que também iria fazer chegar à vice-presidência do Governo Regional a necessidade de ser concluído o arranjo da estrada de ligação à freguesia.

Refira-se que a iniciativa contou com a animação do grupo de teatro Bolo do Caco e do grupo Franco & Cordofones.

Além disso, realizou-se um ‘fast talk’ alusivo aos 25 anos da Semana Cultural, proferido pela fundadora e ex-presidente da Direcção da Casa do Povo da Ilha, Jerónima Carvalho.