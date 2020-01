Humberto Vasconcelos critica quem condena apoios às Casas do Povo

O secretário regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural marcou hoje presença nas comemorações do 29.º aniversário da Casa do Povo de São Roque do Faial.

“É com enorme felicidade que estou aqui hoje, de coração cheio, neste momento de convívio, muito importante do ponto de vista humano, numa Casa do Povo que é especial. Apesar das condições singelas e pequenas, realiza um grande trabalho, para já porque consegue dialogar com todas as instituições locais, que estão juntas em torno de um grande projeto, depois porque organiza um conjunto de actividades muito valiosas, através de fantásticos voluntários, que precisamos de elogiar, que fazem questão de demonstrar carinho, criando empatia e amizade”, começou por elogiar Humberto Vasconcelos, que voltou a ser crítico de todos aqueles que consideram exagerados os apoios públicos que são entregues às Casas do Povo.

“Há quem critique o dinheiro que o Governo Regional atribui às Casas do Povo, sem reconhecer o meritório trabalho que desenvolvem, apesar de ser o projecto mais humano que temos na nossa Região Autónoma. São pessoas que, claramente, não conhecem a Madeira, que não saíram do Funchal ou, então, que passaram a vida nos cafés do centro, em vez de virem ao interior para perceberem o trabalho que fazem. Isto é o mundo verdadeiro, a Madeira verdadeira, que se desenvolveu ao longo dos tempos, mas que preservou as tradições e a cultura. Por isso, este Governo tem vindo, e bem, a aumentar as verbas para que as Casas do Povo possam manter as suas actividades, uma aposta que é para manter”, garantiu.

O Secretário Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural assegurou ainda que se vai empenhar para que seja dado o primeiro passo para a construção de uma nova centralidade em São Roque do Faial, nomeadamente na edificação de um auditório para mostrar o trabalho que se faz.