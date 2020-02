Houve mais internamentos por droga no ano passado

No ano passado, a Casa de Saúde São João de Deus registou 155 entradas por consumo de substâncias/drogas psicoactivas, mais onze do que no ano de 2018. Ainda assim, é o álcool que lidera os internamentos (284) naquela instituição. O tema faz a manchete da edição deste domingo do DIÁRIO, numa reportagem que revala ainda que os sem-abrigo no Funchal são agora mais jovens e susceptíveis à dependência de drogas como o ‘bloom’.

A foto em maior destaque na primeira página ilustra o empate do Nacional frente ao Mafra, que ainda assim garante a liderança da II Liga à equipa madeirense. Ainda no Desporto, referência para a vitória do FC Porto no clássico de ontem, que deixou a equipa nortenha a 4 pontos do Benfica.

A apresentação a 15 de Fevereiro da candidatura de Paulo Cafôfo à liderança do PS, a aproximação do PSD-Madeira a Rui Rio mas sem ganhar lugares nos órgãos nacionais e as ligações aéreas para a Madeira prejudicadas pela Assembleia da República são outros temas desta edição de domingo.